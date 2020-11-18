شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يقدم آخر عرض لضم "بيكهام": 12 مليون جنيه على 3 أقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مسئولو الاهلي آخر عرض لنظرائهم في دجلة لحسم صفقة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الدجلاوي لضمه الى صفوف الاهلي الموسم القادم، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن العرض الأهلاوي يتضمن شراء اللاعب مقابل 12 مليون جنيه يتم دفعهم على 3 أقساط ، يتم دفع القسط الأول في ديسمبر المقبل والثاني في يونيو على أن يدفع الأهلي القسط الثالث في ديسمبر بعد المقبل وقيمة كل قسط 4 ملايين جنيه ، ويبذل احمد رمضان بيكهام جهوداً للعودة للأهلي وطلب من دجلة ذلك ويترقب مسئولو الأهلي حسم الصفقة في غضون الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، طالب أحمد ريان، مهاجم النادى الأهلي المنتهية إعارته للجونة، إدارة ناديه بحسم مصيره في الموسم الجديد، سواء بعودته لصفوف الفريق أو اتخاذ قرار بإعارته مُجدداً، وذلك للبت في العروض التى تلقاها مؤخراً وأبرزها من الاتحاد السكندرى، بعدما تلقى المهاجم الشاب مكالمة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر أكد له خلالها حاجته لخدماته حال موافقة الأهلى على إعاته، ويرغب ريان فى ضمان المشاركة بالموسم الجديد، للحفاظ على حظوظه في التواجد مع المنتخب الاوليمبي في الاولمبياد العام المقبل.