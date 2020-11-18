شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. الزمالك يعلن عبر موقعه سلبية مسحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق أمس وأكد فى تصريحات لموقع النادى الرسمى، سلبية مسحة مجموعة اللاعبين الذين خضعوا للمسحة أمس، وفيما يخص حازم إمام الذى أجرى المسحة أمس وسط إجراءات احترازية فقد أكد أسامة أن نتيجة المسحة جاءت سلبية أيضا، وهو ما يأتى تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” بشأن سلبية مسحة لاعبى الزمالك وحازم إمام فى الساعات الماضية.

وجاءت المسحة التى خضع لها لاعبو الزمالك، سلبية من فيروس كورونا، ليطمئن الجهاز الفنى على حالة اللاعبين قبل المواجهة القادمة أمام نادى مصر، فى إطار المسحات الدورية التى يجريها النادى من أجل الاطمئنان على اللاعبين بشكل دورى ومنتظم، إلا أن المسحة تأكد من خلالها إصابة أحد أعضاء جهاز الفريق بفيروس كورونا على أن يخضع لعزل صحى ومسحة ثانية خلال الفترة الجارية.

فيما كشف حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، عن تحول عينته من إيجابية إلى سلبية الخاصة بمسحة فيروس كورونا، بعد قضائه فترة العزل الصحى فى منزله، طوال الفترة الماضية، بعدما تواجد اللاعب بالأمس فى مقر النادى، من أجل الخضوع إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبى للفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد فى سيارته الخاصة، وقام إمام بالتواجد فى سيارته الخاصة منذ دخوله إلى مقر النادى حتى مغادرته، حيث حرص على عدم النزول أو الاختلاط بأى لاعب، حيث جاءت مسحة نهاية الأسبوع الماضى مؤكدة لإصابته بالفيروس قبل أن تزول الأعراض ليقوم بإجراء مسحة جديدة بالأمس.

وأكد حازم إمام لليوم السابع، تعافيه من فيروس كورونا، بعدما تحولت المسحة الخاصة به إلى سلبية، حيث ينتظر اللاعب تعليمات الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، بشأن برنامج المرحلة الجارية، بعدما خضع طوال الفترة الماضية لعزل صحى عقب إصابته بالفيروس مع تنفيذ بروتوكول العلاج.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.