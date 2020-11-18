شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المقاولون يضم أحمد شكرى لاعب الأهلى السابق كخامس صفقة صيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة عن ضم أحمد شكرى لاعب الأهلى السابق وإنبى الحالى، وذلك فى إطار خطة ذئاب الجبل لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إنه تم التعاقد من اللاعب بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وخضع شكرى للكشف الطبى قبل التوقيع على العقود.

وكان المقاولون قد ضم 4 صفقات سابقة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدى للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أى ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

ويلعب بيراميدز فى دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة، ضد الفائز من الاتحاد الليبى وهورسيد الصومالى، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز فى القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصرى الوحيد الذي يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدى، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفى حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 فى تونس بملعب النجم الساحلى.