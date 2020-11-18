شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يودع تصفيات المونديال بهدف الجزائرى عنتر يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 2009 سجل عنتر يحيى، لاعب المنتخب الجزائرى، هدفاً فى شباك منتخب مصر فى المباراة الفاصلة لتحديد الفريق المتأهل لكأس العالم 2010، التى أقيمت فى أم درمان بالسودان أنهى أحلام الفراعنة في التأهل للمونديال.

فبعد أن ظن المصريون أن حلم التأهل لكأس العالم بات قريباً بعد الفوز على الأشقاء الجزائريين بهدفين نظيفين فى استاد القاهرة بالجولة الأخيرة للتصفيات بهدف عمرو زكى ورأسية عماد متعب القاتلة، صعد الفريقان لمواجهة فاصلة بعد فوز الخضر بثلاثية مقابل هدف ذهاباً، واغتال عنتر يحيى أحلام المصريين بهدف قاتل صعد به الأخضر لمونديال 2010 .

الهدف الذى سجله المنتخب الجزائرى جاء من خطأ دفاعى مصرى، ليجد عنتر يحيى الكرة أمامه ويسددها بقوة فى شباك الحضرى.

وكانت مصر شاركت فى ثلاث نسخ لكأس العالم في أعوام 1934 و1990 و 2018 وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى الثلاث مناسبات، وسجلت 5 أهداف واستقبلت 12 فى سبعة مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وخمسة هزائم).

وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018 في أخر ظهور له، وخسر أمام أوروجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.