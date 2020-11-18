شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة المصرية وبخاصة محبى الزمالك وصول الثنائى المحترف ضمن صفوف القلعة البيضاء التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط المدافع والغزال المغربى أشرف بن شرقى جناح الأبيض الهجومى إلى القاهرة للمشاركة فى تدريبات الفريق ودخول معسكر القلعة البيضاء استعدادا لنهائى القرن أمام غريمه التقليدي الاهلى في 27 نوفمبر المقبل.

وشارك عدد من المحترفين فى الأهلى والزمالك مع منتخبات بلادهم في مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة للبطولة المقامة فى الكاميرون 2022 حيث ساهم بعضهم فى خطف الفوز وحسم التأهل لبلادهم.

وينتظر النادى الزمالك مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الأهلى فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى القطبين إصابة أى لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.

فيما يستعد الزمالك، لمواجهة فريق نادى ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس مصر ، قبل صدام العملاقيين معا فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويعتبر على معلول وفرجانى ساسي لاعبا القطبين الأشهر داخل منتخب واحد حيث يجمعهما منتخب تونس نسور قرطاج والذى قدم مستويات رائعة خلال تلك التصفييات حيث حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة رغم التعادل أمام تنزانيا 1-1.





معلول وساسي يشاركان 90 دقيقة ويحسمان تأهل تونس رغم التعادل مع تنزانيا

وتأهل المنتخب التونسى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة رغم سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه التنزاني 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الثلاثاء على الملعب الوطنى بمدينة دار السلام التنزانية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث جاء الهدف الأول لتونس عبر اللاعب سيف الدين الخاوي بعد 11 دقيقة من بداية اللقاء، قبل أن يتعادل فيصل سالوم لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 بتسديدة صاروخية.

وشارك على معلول وفرجاني ساسي نجمي الأهلى والزمالك على الترتيب من بداية المباراة حتى النهاية، وقد سقط معلول في نهاية الشوط الأول ولكنه أكمل اللقاء، بينما حصل ساسي على كارت أصفر.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات أمم افريقيا بعد وصوله للنقطة 10 في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.