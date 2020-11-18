شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يمنح دوليى بيراميدز راحة 24 ساعة قبل الانضمام للمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد انتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطنى، بمواجهتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وذلك قبل الانضمام لمعسكر الفريق المقام فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الإعداد للموسم الجديد، لاسيما أن الخواجة الأرجنتينى قرر تأجيل خوض أى مباراة ودية لحين عودة الدوليين وهم عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى.

ويُقيم بيراميدز فى الوقت الحالى معسكر إعداد لتجهيز اللاعبين للموسم الكروى الجديد الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز أن يبدأ المعكسر بتقسيم التدريبات على فترتين "صباحًا ومساءً" من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتعويض فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب الانتهاء من مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مسئولو نادى بيراميدز قرروا توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على محمد فاروق جناح الفريق الكروى الأول، بعد الحديث عن الصفقة التبادلية مع الأهلى بانتقاله لصفوف المارد الأحمر مقابل انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، وكشف مصدر مسئول في بيراميدز أن الإدارة قررت تغريم محمد فاروق 15% من قيمة راتبه الشهرى، والتى تقدر بـ50 ألف جنيه، بعد أن أجرى اللاعب مكالمة هاتفية أمس، السبت، مع أحد البرامج الرياضية، تحدث فيها عن مفاوضاته مع الاهلي وهو ما اعتبرته إدارة بيراميدز إختراق للحظر الإعلامى المفروض على اللاعبين.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، والمثير أن الإدارة الحمراء وافقت على الأمر، إلا أنهم اشترطوا أن يكون المقابل انضمام لاعب من بيراميدز للأهلى وتم اختيار محمد فاروق، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة بيراميدز، ومن المقرر لإعلان عن الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكان مسئولو الأهلى رفضوا مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوى ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، حيث أكد مسئولو الأهلي أن الحراسة ليس ضمن الأولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فني على أداء أحمد الشناوي، حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، فى الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع أحمد الشيخ، ليتم الاتفاق في النهاية أن تكون الصفقة الأولي بين الجانبين انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز وانتقال محمد فاروق للأهلي في صفقة تبادلية.