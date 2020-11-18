شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يواصل احتفالاته بهدفه فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد ياسر ريان مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبى، احتفالاته بالهدف الذى سجله فى شباك منتخب البرازيل خلال الدورة الودية التى استضافتها مصر فى إطار استعدادات الفراعنة لأولمبياد طويكو المقرر إقامتها الصيف المقبل، ونشر أحمد ريان صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال احتفاله بالهدف.



احمد ريان

ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت أمس في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لـ أوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

مباراة أمس أمام منتخب البرازيل حققت العديد من المكاسب المعنوية والفنية لمنتخب شوقي غريب وكانت الأكثر إفادة من مباراة كوريا الأولى في افتتاح مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

شهدت مباراة أمس تألقًا واضحًا لكل من ناصر ماهر وكريم العراقي وعمار حمدي، ونجح الثلاثي في فرض أسلوب لعبهم ومهاراتهم علي لاعبي المنتخب البرازيلي، ما جعل المنتخب الوطني الأولمبي هو الأفضل على مدار فترات المباراة.

مباراة الأمس كانت أكبر رسالة أمان لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني بعدما تألق لاعبو الدكة أو البدلاء خاصة الذين لا يشاركون مع فرقهم في الدوري مثل محمد عبد السلام مدافع الزمالك الذي كان الأبرز في خط دفاع المنتخب، بالإضافة إلى محمود جاد حارس مرمي إنبي والحارس الثاني في المنتخب الوطني.