شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مبكرا استعدادا لمواجهة الأهلى بعد موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على دخول معسكر مبكر لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، عقب الانتهاء من مواجهة نادى مصر، المقرر لها يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، على أن يتم تحديد موعد المعسكر بشكل نهائى خلال الأيام الجارية.

ويفضل جهاز الزمالك، دخول معسكر مبكر من أجل الحفاظ على اللاعبين من فيروس كورونا وتقليل نسبة الإصابة قبل النهائى، حيث سيكون المعسكر المغلق تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة وسيتم منع الخروج أو الاختلاط بعد خضوع الجميع عقب لقاء نادى مصر لمسحة كورونا ضمن الإجراءات الأولى للمعسكر الذى من أهدافه أيضا زيادة نسبة التركيز والارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى للاعبين قبل النهائى الأفريقى.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، على استاد القاهرة، فى النهائى الأفريقى والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

يذكر أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.