شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن إصابة 3 لاعبين بكورونا بعد الخضوع لمسحة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن ظهور 3 حالات مصابة بكورونا بين لاعبى الفريق داخل معسكر الإسماعيلية المقام حالياً من أجل الاستعداد لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجارى، وأضاف عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن اللاعبين الثلاثة سيخضعون إلى مسحة جديدة غداً من أجل التأكد من الأمر، مضيفاً أنه تم عزلهم واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وفى وقت سابق، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركة مع الفريق فى أول مباراة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع المقاولون مع فريق أرتا سولار بطل جيبوتى يوم 29 نوفمبر الجارى ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 64 من البطولة.

وكان المقاولون قد ضم 4 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة، إن الصفقات الجديدة ستشارك فى أول مباراة للمقاولون بالكونفدرالية باستثناء هيثم الجوينى نظراً لتأخر بطاقته الدولية.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.