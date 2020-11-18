الزمالك يُعلن سلبية مسحة حازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك عن سلبية العينة الخاصة بالظهير الأيمن حازم إمام وكذلك الحال مع باقي عناصر الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وخضع اللاعب لمسحة طبية يوم الثلاثاء أثناء تواجده في مقر النادي قبل أن تظهر نتيجتها اليوم الأربعاء.

وقال محمد أسامة طبيبة الفريق من خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن عينة حازم إمام جاءت سلبية وكذا الحال مع عينات باقي اللاعبين.

الزمالك سيواجه نادي مصر يوم السبت المقبل في الدور 8 من كأس مصر فيما سيكون على موعد مع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري أمام النادي الأهلي.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد حسن لاعب وسط الفريق كان قد أعلن هو الأخر عن إصابته بعدوى كورونا من خلال منشور على موقع انستجرام.