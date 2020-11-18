اتحاد الكرة: الحديث عن تهرب صلاح من المنتخب كلام مغرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، أثرت نفسيًا وفنيًا على لاعبي الفراعنة، مضيفًا أن الحديث عن تهرب اللاعب من تمثيل المنتخب كلام مغرض ولا أساس له من الصحة.

وأعلن اتحاد الكرة قبل عدة أيام إصابة صلاح بفيروس كورونا، وغاب لاعب ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في مباراتي توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وبعد مباراة توجو بالجولة الثالثة من التصفيات والتي حسمها الفراعنة بهدف دون رد، أُصيب محمد النني بفيروس كورونا ليغيب لاعب أرسنال الإنجليزي هو الآخر عن مباراة الجولة الرابعة ضد توجو والتي انتهت بثلاثة مقابل هدف لصالح كتيبة حسام البدري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم"، قال جمال محمد علي: "استئناف النشاط ساهم في جاهزية اللاعبين وبالتالي انعكس على المنتخبين الأول والأولمبي".

وأضاف: "عدم تجمع المنتخب الأول لفترة طويلة أثر على التجانس بين اللاعبين".

وتابع: "بعد مباراة توجو الأولى قدمنا كل الدعم لحسام البدري وأكدنا على ثقثتنا فيه".

وواصل: "نجحنا في التغلب على بعض العوامل النفسية التي واجهت المنتخب ومنها إصابة صلاح التي كان لها بالغ الأثر على اللاعبين نفسيًا وفنيًا".

وتابع: "خلال ساعات ستظهر نتيجة مسحة لاعبي المنتخب ولا يوجد أي لاعب ظهر عليه أعراض".

وتطرق نائب اتحاد الكرة للرد على الحديث بشأن "تهرب" صلاح من التواجد رفقة المنتخب، وقال: "هذا الكلام غير صحيح، كلام مغرض، اللاعب حضر إلى المعسكر وتدرب مع اللاعبين وتعرض للإصابة في اليوم التالي من انضمامه".

وعن أزمة شارة المنتخب، قال: "لا توجد أزمة بين اللاعبين، هناك من يحاول تضخيم الأمور وإثارة البلبلة داخل معسكر الفراعنة".