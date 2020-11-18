"رعب في بايرن".. كيف تناولت الصحف الألمانية سداسية إسبانيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

(6/0) كانت هذه نتيجة مباراة المنتخب الإسباني أمام منافسه الألماني حيث تلقى منتخب "المانشافت" خسارة مذلة وتاريخية في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتحديدًا في الجولة الأخيرة من منافسات الجولة الرابعة.

وفقد منتخب ألمانيا فرصة الوصول للمربع الذهبي حيث تراجع للمركز الثاني برصيد تسع نقاط وترك الصدارة للمنتخب الإسباني الذي تأهل بعد حصوله على 11 نقطة.

"الخليج 365" يسلط الضوء على أبرز تعليقات وعناوين الصحف الألمانية بعد السداسية المذلة من المنتخب الإسباني:

"كارثة.. فوضى.. ثلاثية"

صحيفة "بيلد" وصفت ظهور المنتخب الألماني بالكارثي، مشددة أن مستوى خط الدفاع شهد فوضى كبيرة وهو الأمر الذي أدى إلى وصول النتيجة إلى ستة.

وأضافت الصحيفة، أن المنتخب الألماني أهدر فرصة الوصول للمربع الذهبي لصالح المنتخب الإسباني، حيث كان منتخب "المانشافت" في احتياج إلى نتيجة التعادل على أقل تقدير للوصول للدور المقبل.

وسلطت الصحيفة الضوء على ثلاثية فيران توريس نجم مانشستر سيتي بعدما استطاع لاعب منتخب إسبانيا الوصول ثلاث مرات لشباك العملاق مانويل نوير.

"رعب في بايرن"

صحيفة "بيلد" عادت من جديد لتكشف عن خطوة محتملة من الاتحاد الألماني وهو الدخول في مفاوضات مع المدرب الألماني هانس فليك المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ.

عيون الاتحاد الألماني ستتجه إلى فليك والسبب هو نجاح المدير الفني لعملاق بافاريا في الفوز بجميع البطولات التي خاضها حتى الآن مع بايرن سواء بلقب دوري أبطال أوروبا أو بالدوري والكأس والسوبر الأوروبي.

ووصفقت الصحيفة الألمانية بأن "الرعب" يتواجد بين مسئولي بايرن إذا ما أراد الاتحاد الألماني التعاقد مع فليك والذي مدد عقده رفقة عملاق ألمانيا حتى عام 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضع يواكيم لوف المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني أصبح مهددًا على الرغم من ارتباطه بعقد حتى عام 2022 أي التواجد حتى مونديال قطر.

"أسوأ هزيمة منذ 110 سنة"

سلطت صحيفة "كيكر" الألمانية، الضوء على هزيمة المنتخب الألماني، قائلة :"أسوأ هزيمة للمنتخب منذ 110 سنة".

ووضعت الصحيفة أعلى هزائم المنتخب الألماني، كاشفة أن كانت أعلى هزيمة للألمان على يد الإنجليز في مباراة ودية أقيمت عام 1909 وانتهت لصالح "الأسود الثلاثة" بنتيجة (9-0).

أما الهزيمة الرسمية الأكبر للألمان كانت في مونديال 1954 بعد الخسارة من منتخب المجر بنتيجة (8-3).

"تفكيك ألمانيا"

مجلة "دير شبيجل" وصفت هزيمة منتخب ألمانيا بأن الفريق تم "تفكيكه" بعد استقبال ستة أهداف من إسبانيا، وهو الأمر الذي جعل بطل العالم في 2014 يودع منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

المجلة الألمانية واصلت هجومها على المنتخب، قائلة إنه "يوم إسود" في تاريخ المنتخب بعد فشل الدفاع في التعامل مع هجوم إسبانيا إلى جانب غياب الهجوم بشكل كامل.