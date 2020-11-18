الأهلي يكشف موعد وصول بدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي، أن الدولي المغربي، بدر بانون سيصل إلى الأرض المصرية اليوم الأربعاء لبدء المشوار مع فريق القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا بعقد مدته 4 سنوات قادمًا من الرجاء المغربي.

وذكر الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن بانون سيصل القاهرة اليوم للانخراط في التدريبات رفقة باقي العناصر.

بدر بانون بدأ مشواره الاحترافي عام 2013 مع الرجاء قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لوداد فاس ثم نهضة بركان قبل أن يعود 2015 إلى الرجاء.

وقاد اللاعب فريقه الرجاء للفوز بعدة بطولات أبرزها البطولة المغربية المحلية عامي 2013، 2020 وكأس العرش المغربي 2017 وكأس الكونفدرالية المغربية 2018 والسوبر الأفريقي 2019