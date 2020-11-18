رسميًا.. الأهلي يؤكد جاهزية ديانج للمشاركة في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد النادي الأهلي، جاهزية المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول، للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وشارك ديانج مع منتخب مالي في مباراة نامبيا بالتصفيات الأفريقية، إلا أنه غادر المباراة في الدقيقة 60 بعد شعوره بألم بسيط.

وعبر موقعه الالكتروني، أكد النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تواصل مع ديانج هاتفيًا للاطمئنان على حالته.

وبدوره أكد ديانج أنه في حالة جيدة، وشعر بكدمة خفيفة فقط لكنها لن تمنعه عن المشاركة في تدريبات الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.