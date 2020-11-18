سلبية مسحات كورونا لجميع لاعبي الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق أمس.

وأكد أسامة سلبية مسحة مجموعة اللاعبين الذين خضعوا للمسحة أمس . أمس.وأكد أسامة سلبية مسحة مجموعة اللاعبين الذين خضعوا للمسحة أمس . وفيما يخص حازم إمام الذي أجرى المسحة أمس وسط إجراءات احترازية فقد أكد أسامة أن نتيجة المسحة جاءت سلبية أيضا. ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.



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