المنيا يخوض مبارتين وديتين أمام الفكرية وملوي الخميس والجمعة

أعلن شديد قناوي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا،اليوم الاربعاء ، عن خوض الفريق لمبارتين وديتين على مدار يومي، الخميس والجمعة، وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد ، والذي ينطلق يوم 25 نوفمبر بإستضافة فريق المنيا لنظيره فريق نادي قنا.
وقال قناوي ، المدير الفني لفريق المنيا ، إن الفريق يخوض مباراة غداً الخميس ، مع فريق ناصر الفكرية ، على ملعب النادي الرئيسي ، للاطمئنان على حالة اللاعبين الفنية والبدنية، بعد فترة إعداد قوية تم التدريب خلالها على فترتينصباحاً ومساءاً، ودمج عدد كبير من الصفقات مع اللاعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي.
كما يخوض فريق كرة القدم لنادي المنيا ، مباراة اخرى بعد غداً، مع فريق نادي ملوي على ملعب النادي، ويحصل على راحة السبت، ثم يعود اللاعبون للتدريبات مرة أخرى، مشيراً قناوي إلى أن الفريق مستعد بشكل كامل للموسم الجديد.
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