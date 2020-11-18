راموس يقترب من تمديد تعاقده مع ريـال مدريد

يقترب سيرجيو راموس لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني ، من تمديد تعاقده مع فريقه حتى صيف عام 2023، بعد تدخل فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في مفاوضات مع اللاعب لحسم تمديد فترة البقاء مع الفريق .

وأشارت تقارير إسبانية ، أن

قائد ريـال مدريد أبدى مرونة في تمديد تعاقده واتفق الطرفان على كافة الإجراءات بعد تسوية كافة مستحقات اللاعب السابقة ، على أن يتم التمديد قبل نهاية العام الحالي .وتلقى راموس ، عرضاً مؤخراً من باريس سان جيرمان الفرنسي للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بفترة تعاقد تمتد إلى ثلاثة مواسم ، مقابل راتب سنوي يقدر بـ 20 مليون يورو.

كان النادي الإسباني قد أبدى تحفظه في فترات سابقة على تخصيص قيمة مادية عالية لأي لاعب تجاوز سن الثلاثين في الفريق مقابل تجديد تعاقده.



