الشباب والرياضة تختتم فعاليات الإسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

اختتمت أمس مباريات الجولة الأولي من دوري مراكز الشباب ، بإقامة 124 مباراة في 26 محافظة ضمن فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته الثامنة بمشاركة 571 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية ، وينتهيالسادس من أبريل 2021
النجيلة علي مركز شباب الخربة بنتيجة 10/0( محافظة شمال سيناء ) كأعلى نتيجة بمنافسات الأسبوع الأول لدوري مراكز الشباب .
وأنتهت 95 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 29 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرزا اللاعبون 504 هدف ، وجاء فوز مركز شباب
ويقام الموسم الجديد من الدوري بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظاً علي سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .
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