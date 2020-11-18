رابط تسجيل الدخول منصة منظرة التعليمية 2020 جوجل classroom سلطنة عمان

تساءل الكثير من طلاب في سلطة عمان عن رابط دخول منصة منظرة التعليمية وذلك لمتابعة الدروس والحصص التي سيتم شرحها على المنصة، وأعدت سلطة عمان هذه المنصة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد وبين الطلاب ومحاولة التقليل من عدد الإصابات التي تزداد بشكل يومي.

نظام التعليم في عمان لعام 2020

مازالت وزارة التربية والتعليم في سلطة عمان تفرض الحضور إلى المدارس لمواصلة التعليم ولكن ذلك في أيام قليلة في الأسبوع بجانب متابعة الدروس والشروحات على المنصة التعليمية، وفرضت على الطلاب ضرورة التباعد وترك مسافة لا تقل عن 1 متر بين كل طالب والآخر وضرورة ارتداء الكمامة ووضع الحكول على اليد بين الحين والآخر وذلك للحفاظ على صحة الطلاب،

ويمكنك الدخول على رابط تسجيل دخول منصة منظرة التعليمية eportal.moe بالرقم المدني 2020

رابط دخول منصة منظرة التعليمية

تزامن عمل المنصة التعليمية مع موعد بدء الدراسة في عمان، وكان موعد الدراسة هو الأول من نوفمبر الموافق يوم الأحد، مما أدى إلى كثرة بحث الطلاب وتساءلهم عن رابط منصة منظرة التعليمية لمتابعة الدروس دون تفويت أي درس أو حصة من الحصص.

يمكن لجميع الطلاب بداية من الصف الأول إلى الصف الرابع الدخول على منصة منظرة من هنا.

ويمكن لجميع الطلاب بداية من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر الدخول على منصة كلاس روم التي ستعرض الدروس الخاصة بهذه

الصفوف من خلال هذا الرابط.

ما هي منصة منظرة؟

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هي عبارة عن منصة تعليمية تمكن الطلاب من فهم وشرح الدروس بطريقة مبسطة وذلك بداية من الصف الأول إلى الصف الرابع، ومن مميزات المنصة أنها تعمل طوال اليوم وتمكن الطلاب من تقديم الأسئلة للمعلمين، كما يقوم المعلمين بإعداد الامتحانات والواجبات والأنشطة التي على الطلاب أن يحلوها لكي يتمكنوا من اجتياز هذا العام الدراسي المختلف بسلام، كما خصصت المنصة يوم في الأسبوع يمكن للمعلم والطالب أن يتحدثون مع بعضهم بالصوت والصورة، كما يعرض المعلمون الفيديوهات والصوتيات التي يتم استخدامها لكي تصل المعلومة إلى ذهن الطالب بطريقة راسخة يصعب نسيانها.