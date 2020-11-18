إصابة أسرة محمد اللقاني مدرب طائرة الزمالك بكورونا

تعرضت أسرة محمد اللقاني مدرب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، للإصابة بفيروس كورونا ، بعد ثبوت تعرض اللقاني مؤخراً للإصابة بالفيروس المستجد، رفقة عدد منلاعبي الأبيض ممن ثبتت إيجابيتهم لفحوصات كورونا.
وتعرضت زوجة مدرب الزمالك ونجله ونجلته للإصابة بالفيروس المستجد.
ويخضع اللقاني حالياً لفترة العزل الصحي بمستشفى المقاولون، مع استقرار حالته .
كما يخضع أفراد الجهاز الفني والإداري لفريق الطائرة واللاعبين بنادي الزمالك ، لفترة راحة سلبية لمدة أسبوع ، حتى يتم الكشف عن تطورات الوضع الصحي للاعبين المصابين.
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