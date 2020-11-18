أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن إطلاق منصة منظرة التعليمية للتعليم عن بعد، والتي من خلالها يتمكن الطالب في محافظات عمات المختلفة من تلقي الدروس والشروحات المختلفة بالمواد الدراسية والمقررات التعليمية في المراحل التعليمية المختلفة بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي، كما أكدت الوزارة أن التواصل بين الطلبة والمعلمين من خلال منصة كلاس روم جوجل، وقد تم البدء بتلك المنصات التعليمية الرقمية من أول نوفمبر 2020 مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما يلي نوضح كيفية تسجيل دخول منصة منظرة التعليمية 2020 eportal.moe المنصة العمانية.

تسجيل دخول منصة منظرة التعليمية

منصة منظرة التعليمية منصة قامت وزارة

التعليم العمانية بإطلاقها للصفوف الأولى من التعليم لاستكمال المسيرة التعليمية، بعد أن توقفت الدراسة نتيجة جائحة الوباء المستجد، ويمكن تسجيل الدخول في منصة منظرة التعليمية بالرقم المدني للطالب من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في:

على الطالب أن يدخل إلى منصة منظرة التعليمية التي أطلقتها الوزارة إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت.

حيث يقوم الطالب بفتح متصفح الإنترنت، والدخول إلى موقع المنصة التعليمية الرقمية.

تظهر نافذة أمام الطالب يتم طلب منه خلالها الرقم المدني وتاريخ الميلاد.

عليك بتسجيل الرقم المدني للطالب صحيحا، وتاريخ الميلاد اليوم / الشهر

/ السنة.قم بكتابة رمز التحقق ثم قم بتسجيل الدخول وحفظ البريد.

المنصة التعليمية الرقمية في سلطنة عمان

ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلبة والطالبات الذين قاموا بالتسجيل في المنصة التعليمية الرقمية و دخول منصة منظرة 2020 قد وصل عددهم إلى 388 ألف و569 طالب وطالبة، فقد تم البدء بالعمل عبر المنصة التعليمية منظرة العمانية مع انطلاق بداية العام الدراسي الجديد في يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر، وقد جاءت المنصة بالإضافة إلى منصة كلاس روم جوجل والتي من خلالها يتمكن الطلاب في المراحل التعليمية من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر متابعة الدروس.