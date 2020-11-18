رابط الدخول لمنصة منظرة لجميع الصفوف ‏eportal.moe.gov.om في سلطنة عمان

بعد انتشار جائحة كورونا في جميع انحاء الدول العالم لجا العالم الى المنصات الالكترونيه الرقميه من اجل حل مشكله التعليم في ظل ازمه كورونا، حيث تم تطبيق نظام التعلم عن بعد كبديل عن الذهاب الى المدارس والتعرض الى الاصابه بفيروس كورونا المستجد بعد التلاحم مع الاشخاص والتواجد فى اماكن التكدس والتزاحم، ولذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم في عمان منصة منظرة التعليمية والتي اخصتها لطلاب البلاد من كافة المراحل التعليمية الابتدائيه والاعداديه والثانوية ولكن طالبت الطلاب بضرورة تسجيل الدخول على منصة منظرة من اجل حضور الدروس بشكل يومي.

تسجيل الدخول على منصة منظرة التعليمية لجميع الصفوف

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عن منصة منظرة كلاس رووم حيث تعتبر منصة منظرة التعليمية واحدة من أهم المنصات الرقمية الموجودة في دولة عمان والتي تقوم بتلبية احتياجات الطلبة والطالبات من شرح الدروس من خلال فيديوهات تعليمية وتربوية تساعدهم في إتمام عامهم التعليمي بشكل ناجح، كما تتيح منصة إمكانية التفاعل مع المعلمين في حالة تواجد اي أسئلة أو استفسارات بخصوص المادة، بجانب إمكانية دخول أولياء الأمور لمتابعة لعملية التعليمية لأبنائهم، وشهدت المنصة دخول كبير من قبل الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، وحققت نجاحاً باهراً في توصيل المعرفة والعلم الي جميع طلاب دولة عمان.

رابط تسجيل الدخول منصه منظرة التعليمية 2020

يمكنكم من خلال اتباع الخطوات الاتيه تسجيل الدخول على منصه منظره التعليميه 2020 للحصول على جميع الفيديوهات والدروس الخاصه بالمواد التعليميه والدراسيه لهذا العام على:-

قم بالدخول على منصه منظره التعليميه من خلال الرابط التالي هنا.

يتطلب من الطالب كتابة الاسم ثلاثي.

قم بكتابه الرقم المدني الخاص بك.

قم كتابه تاريخ الميلاد في المكان المخصص الخاص بك.

قم بكتابه كافه البيانات المطلوبه أمامك.

ثم اضغط على كلمه دخول.

في حالة تواجد اي استفسار حول طريقة تسجيل الدخول على منصة منظرة التعليمية قم بكتابة في التعليقات وسيتم الرد عليكم من قبل فريق التحرير في اسرع وقت.