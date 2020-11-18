نوير : هزيمة إسبانيا أصابتنا بالإحباط

وصف مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني ، الهزيمة التي تعرض لها منتخب بلاده بالأمس أمام إسبانيا بسداسية نظيفة بالأمر المحبط للجميع.
وأقيمت المواجهة في إطار مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالقسم الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية ليحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة ،
وقال الحارس الألماني صاحب الـ 34 عاماً، أن لاعبي المنتخب افتقدوا التواصل بينهم خلال اللقاء حتى تعرضنا لهزيمة كارثية لم تحدث منذ عقود لألمانيا ، واصفاً الأمر بالصدمة القوية.
وتمكن المنتخب الإسباني من انتزاع صدارة مجموعته بدوري الأمم الأوروبية ، بعد رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تراجع ألمانيا إلى الترتيب الثاني برصيد تسع نقاط.
وتلقت شباك نوير خلال لقاء الأمس العدد الأكبر من الأهداف خلال مسيرة اللاعب الكروية .
وسبق لـ «نوير» ، أن استقبلت شباكه خمسة أهداف في مباراة واحدة بعد الهزيمة بخماسية مقابل هدفين أمام بوروسيا دورتموند عام 2012.
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