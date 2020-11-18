رياضة | بدر بانون يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بدر بانون يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، للانتظام في التدريبات الجماعية، تحت قيادة بيتسو موسيماني، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

يأتي حضور اللاعب للقاهرة بعدما قام بتوقيع عقود انضمامه إلى النادي، قبل أن يعود إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته هناك.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون إلى الأهلي، بعقد يمتد لأربعة مواسم.