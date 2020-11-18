رياضة | شفاينشتايجر يهاجم لاعبي منتخب ألمانيا بعد الهزيمة التاريخية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شفاينشتايجر يهاجم لاعبي منتخب ألمانيا بعد الهزيمة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نجم المنتخب الألماني سابقاً، باستيان شفاينشتايجر، عقب الخسارة المذلة بسداسية نظيفة على يد إسبانيا الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، إن الخسارة أمام إسبانيا واردة في أي وقت، ولكن ليس بهذه الطريقة.

وفي تصريحات للتليفزيون الألماني بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب لا كارتوخا، قال شفاينشتايجر: "الخسارة أمام إسبانيا الفريق الكبير واردة، ولكن ليس بنتيجة (6-0)، وبهذه الطريقة، المنتخب الألماني لا يمكن أن يلعب بهذا الأداء".

وأضاف اللعب الدولي السابق أنهم افتقدوا اللاعبين أصحاب الخبرات داخل الملعب، مطالباً في نفس الوقت بعودة كل من توماس مولر وجيروم بواتينغ.

وقال في هذا الصدد: "المدرب لديه فكرة حول هذه النقطة، أنا لدي فكرة أخرى، أعتقد أنه يجب وجود لاعبين اصحاب خبرات داخل الملعب ويتواصلوا فيما بينهم بشكل أفضل، جيروم بواتينغ وتوماس مولر فازا بالثلاثية مع البايرن، لم لا ينضمان للمنتخب؟".

واقتنصت إسبانيا بهذا الانتصار، الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين، صدارة المجموعة، وبالتالي بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد أن بات رصيدها 11 نقطة، مقابل 9 نقاط للألمان.