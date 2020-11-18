رياضة | الأهلي يعلن جاهزية أليو ديانج للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية أليو ديانج للمشاركة في نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.

يذكر أن ديانج غادر مواجهة مالي وناميبيا، التي جمعت الفريقين في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بحلول الدقيقة 60 بداعي الإصابة.