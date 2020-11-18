الامارات | بالفيديو: أقوى رجل في العالم يرفع أكثر من نصف طن رغم صغر سنه

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أقوى رجل في العالم يرفع أكثر من نصف طن رغم صغر سنه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل البطل الأوكراني أليكسي نوفيكوف بمسابقة أقوى رجل في العالم لعام 2020، التي احتتمت أخيراً في أمريكا، بعد أن رفع أكثر من نصف طن مما دفعه للتقدم بطلب تسجيل إنجازه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" في تقرير اليوم الأربعاء أن "نوفيكوف الذي لم يتجاوز الـ 24 عاما فاز بالقب ليصبح أصغر فائز بلقب أقوى رجل في العالم في التاريخ، متفوقا على البريطاني توم ستولتمان، والكندي جان فرانسوا كارونا، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي".
وقالت: "سجل نوفيكوف رقما قياسيا عالميا في الرفعة المميتة خلال المسابقة، حيث تمكن من رفع 537.5 كلغم، ليتقدم بطلب إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية لتسجيل إنجازه رسميا".
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