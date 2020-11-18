شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوروجواي: موقفنا أصبح صعبًا بعد الهزيمة أمام البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أن موقف فريقه أصبح صعبًا بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدفين مقابل لا شيء، الليلة الماضية ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022.

وقال أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، إن لاعبيه لم يتمكنوا من الفوز «على فريق جيد جدا».

وبعد انتهاء اللقاء، الذي أقيم على ملعب سينتيناريو في مونتفيديو، عاصمة أوروجواي، قال تاباريز إن البرازيل «أحسنت استغلال ظروف المباراة».

وأوضح: «أصبحنا في المركز الخامس بعد أربع جولات.. ما صعّب الأمور علينا كثيرا، كانت الهزيمة أمام الإكوادور (2-4)».

وواصل: «تمكنا من تصحيح الأمور قليلا أمام كولومبيا (الفوز 3-0)، والآن اضطررنا لمواجهة البرازيل، كما سنضطر لملاقاة الأرجنتين بعدها» في الجولة الخامسة من التصفيات.

وكان تاباريز قد حذر من أن انطلاقة التصفيات، سوف «تتطلب الكثير» من منتخب أوروجواي، والآن ذكر بأن «هذا ما حدث بالفعل».

وعن افتقار السيليستي للاعبين مهمين أمام البرازيل، بسبب فيروس كورونا المستجد، أقر المدرب بأن هذا كان متوقعا، وقال محذرا «الأمر يتفاقم، ولا أعلم ماذا سيحدث في التصفيات والمنافسات الأخرى».