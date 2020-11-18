شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يطالب لاعبى المنتخب ببذل المزيد من الجهد لإسعاد المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من لاعبى منتخب مصر بذل المزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية بالنتائج الطيبة والأداء المشرف، مشيرا إلى أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من التطور والازدهار سواءً على مستوى المنتخب الوطني الأول أو المنتخب الأوليمبي ومنتخب الشباب، وكذلك على مستوى الأندية التى أصبحت متصدرة للمشهد الكروى على مستوى القارة الأفريقية ،و ذلك خلال إستقبال البعثة فى مطار القاهرة عقب الفوز على توجو فى تصفيات أفريقيا .

وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.