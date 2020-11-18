شكرا لقرائتكم موسيماني يفاضل بين حسين الشحات أو ربيعة لقيادة الجبهة اليمنى بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي بين حسين الشحات أو رامي ربيعة لقيادة الجبهة اليُمنى للفريق في مباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها السبت المقبل برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر لتعويض غياب محمد هاني.

ويغيب هاني عن لقاء أبوقير للإصابة التى تعرض لها في مباراة المنتخب الوطني أمام توجو السبت الماضي في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة وكانت عبارة عن جذع في الركبة.

ويرغب موسيماني في الدفع بالشحات أو ربيعة أمام أبوقير لقيادة الجبهة اليمنى وتجهيز بديل محمد هاني حال عدم لحاق الأخير بمبارا الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن هاني سيلحق بمباراة النهائي الافريقي حيث يؤدي اللاعب برنامج تأهيلي حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

ورحل أحمد فتحي عن الاهلي مؤخراً بعد إنتهاء بطولة الدوري حيث إنتقل رسمياً لنادي بيراميدز وبات محمد هاني الظهير الأيمن الوحيد في الاهلي لذا يحاول موسيماني تجهيز الشحات أو ربيعة ليكون بديلاً لهاني حال غياب الأخير لأي سبب من الأسباب.