شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد جاهزية أليو ديانج للمشاركة فى التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأضاف في اتصال هاتفي مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد فى تصريحات للموقع الرسمى للاهلى أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.

يذكر أن ديانج غادر مواجهة مالي وناميبيا، التي جمعت الفريقين في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بحلول الدقيقة 60 بداعي الإصابة.

وكان اليو ديانج لاعب النادى الأهلى ومنتخب مالى، قد طمأن جمهور القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب مالى وناميبيا، ونشر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: " أنا بخير لا داعى للقلق"، وذلك قبل العودة الى القاهرة والانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، وتسبب أليو ديانج وعلى معلول نجما النادي الأهلي في حالة من القلق لدى جماهير المارد الأحمر، بعدما سقط الثنائي أرضا خلال مشاركاتهما مع منتخبات بلادهما أمام كلا من ناميبيا وتنزانيا على الترتيب ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وسقط الثنائي على ملعب المباراة خلال أحداث اللقاء، حيث سقط على معلول خلال مباراة تونس أمام تنزانيا فى نهاية الشوط الأول، بينما سقط اليو ديانج في الدقيقة 54، لكنهما أكملا المباراة.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى على اصابة أي لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.