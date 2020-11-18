شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض ضم لاعب جديد من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح جديد من نظرائهم في نادي بيراميدز في صفقة انتقال أحمد الشيخ للأخير بداية من الموسم الجديد.

وعرض بيراميدز في بداية المفاوضات حصول الأهلي على خدمات محمد فاروق مقابل أحمد الشيخ، إلا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رفض ضم اللاعب بحجة عدم الحاجة لخدماته لتعرض إدارة بيراميدز المدافع عبد الله بكري إلا أن إدارة الأهلي لم تبدي حماسة تجاه ضم اللاعب ولكن هناك اتجاه لتأجيل الرد بشكل نهائي لحين وضوح الرؤية في صفقة شراء بيكهام من دجلة.

وحددت إدارة الأهلي سعر بيع أحمد الشيخ لبيراميدز حال عدم دخول لاعبين في الصفقة وهو 10 ملايين جنيه وهو الأمر الاقرب للحدوث خلال الأيام القادمة ، بانتقال أحمد الشيخ لبيراميدز مقابل مبلغ مالي بعيداعن دخول أي لاعبين أخرين في الصفقة.