شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يحتفل بعيد ميلاد زوجته غزلان: كل سنة وأنت طيبة يا نور حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الدولى المغربى بدر بانون، مدافع الأهلى الجديد، بعيد ميلاد زوجته غزلان بانون، الذى يوافق اليوم الأربعاء، وذلك قبل وصول القاهرة وانضمامه للتدريبات الجماعية للفريق الأحمر، مؤكدا أنها نور حياته، حيث نشر عبر ستورى حسابه على تويتر، صورة له مع زوجته، أتبعها قائلا: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى.. أنت نور حياتى".





ويصل بدر بانون، للقاهرة اليوم الأربعاء، بعد التعاقد مع الأهلى لمدة أربعة مواسم، وخضع اللاعب لمسحة طبية للكشف عن كورونا، الاثنين الماضى، كإجراء احترازى قبل الوصول لبدء تجربته مع القلعة الحمراء، وشهدت الساعات الماضية تنسيق بين المدافع الدولى المغربى وبين إدارة الأهلى بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية للاطمئنان على اللاعب وضمان سلامته لذا خضع لمسحة قبل وصوله القاهرة اليوم.





وكان مُقرر أن يصل المدافع المغربى، القاهرةن الأحد الماضى، لكن تأجلت عودته بسبب ظروف الطيران، وكذلك حتى يطمئن اللاعب على زوجته التى أُصيبت بفيروس كورونا قبل أيام، واتفق اللاعب مع إدارة القلعة الحمراء على الحضور للقاهرة اليوم.

وتنازل بدر بانون عن 300 ألف دولار من مستحقاته لدى نادى الرجاء من أجل إتمام صفقة انتقاله للأهلى مؤخراً، بعدما شهدت المفاوضات بعض العراقيل فى اللحظات الأخيرة بين الأهلى والنادى المغربى، فضلاً عن تلقى الرجاء عروضاً مُغرية للغاية من أندية خليجية وتحديداً من الدورى الإماراتى والقطرى حاولت إقناع النادى المغربى بالتراجع عن بيع اللاعب للأهلى وشرائه بمقابل مالى يفوق ما عرضه الأهلى بثلاثة أضعاف، لكن مسئولى القلعة الحمراء حسموا الأمر مُبكراً وأتموا إجراءات ضم اللاعب، بعدما سبق وحصلوا على توقيعه وموافقة رسمية من النادى المغربى بيع اللاعب مقابل مليونى دولار قام الأهلى بتحويلها سريعاً للرجاء لقطع الطريق على أى إغراءات خارجية، قبل أن يُعلن الأهلى الأربعاء الماضى ضم اللاعب رسمياً لمدة 4 مواسم.

وقال مصدر فى الأهلى إن بدر بانون وافق على التنازل على 300 ألف دولار_أى ما يقرب من 5 ملايين جنيه_ يستحق صرفها من الرجاء من أجل إتمام الصفقة، موضحاً أن اللاعب كان جاداً وحاسماً فى مسألة اختيار عرض الأهلى رغم الإغراءات الأخرى التى تلقاها من الخليج.

من جانبه، أعرب بدر بانون عن سعادته بالانضمام إلى نادى القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء. وقال بانون إن الانضمام للأهلى شرف كبير، وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره فى كل مكان، والمساهمة فى زيادة حصيلة النادى من البطولات المحلية والقارية.