شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفاضل بين الشحات وربيعة لقيادة الجبهة اليمنى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي بين حسين الشحات أو رامي ربيعة لقيادة الجبهة اليُمنى للفريق في مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها السبت المقبل فى برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر لتعويض غياب محمد هانى.

ويغيب هاني عن لقاء أبو قير للإصابة التى تعرض لها في مباراة المنتخب الوطني أمام توجو السبت الماضي في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، وكانت عبارة عن جذع في الركبة.

ويرغب موسيماني في الدفع بالشحات أو ربيعة أمام أبو قير لقيادة الجبهة اليمنى وتجهيز بديل محمد هاني حال عدم لحاق الأخير بمبارا الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن هاني سيلحق بمباراة النهائي الافريقي حيث يؤدي اللاعب برنامج تأهيلي حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

ورحل أحمد فتحي عن الأهلى مؤخراً بعد انتهاء بطولة الدوري، حيث انتقل رسمياً لنادي بيراميدز وبات محمد هاني الظهير الأيمن الوحيد في الأهلي لذا يحاول موسيماني تجهيز الشحات أو ربيعة ليكون بديلاً لهاني حال غياب الأخير لأي سبب من الأسباب.