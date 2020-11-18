شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يكشف خطة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أنه ناقش مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إقامة معسكر أو تجمع للاعبين المحليين مع انطلاق الموسم الجديد وتلقى وعداً بالموافقة، وقال البدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "حققنا فوزا مهما على توجو فى ظروف صعبة بعد إصابة صلاح والننى بكورونا وإصابة محمد هانى وغياب عمرو السولية للإيقاف".

وتابع البدرى "كنت أنوى الدفع بطارق حامد بجانب محمد الننى لكن تلقيت مفاجأة صادمة بإيجابية مسحة كورونا للننى فقررت الدفع بحمدى فتحى وكان عند حسن الظن، وحابب أشكره لأنه ظهر بمستوى متميز رغم أنه لا يشارك باستمرار مع ناديه".

ويضيف المدير الفنى لمنتخب مصر "لو دفعت بتشكيل مباراة توجو الأولى فى مباراة الأمس كان سيكون خطأ كبيرا مثلما فعل منتخب توجو وأشرك نفس تشكيل المباراة الأولى، اجتمعت مع اللاعبين وأبلغتهم بالخطة بعد الغداء وطالبتهم بأدوار معينة وكانوا عند حسن الظن".

وأردف حسام البدرى :" ناقشت مسئولو اللجنة الخماسية بضرورة عمل معسكر مع إنطلاق الموسم الجديد أو تجمع خاص باللاعبين المحليين فى ظل صعوبة ضم المحترفين إلا فى أوقات الاجندة الدولية ، ووعدونى بدراسة الأمر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر فى مارس المقبل"

وأكمل "واجهت صعوبات كثيرة طوال الفترة الماضية بعضها معلوم والآخر مجهول، لكنى وجدت دعما من اللجنة الخماسية ومن الوزير مؤخراً، واللى جاى هيكون أفضل مع زوال الضغوط وعودة الجاهزية للاعبين".

ووصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعى لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.