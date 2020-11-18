شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الثالثة لمحمود البدرى لاعب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت المسحة الثالثة التى خضع لها محمود البدرى لاعب الإسماعيلى ومنتخب مصر الأوليمبى إيجابية ليستمر عزله منزليا بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى أمس بمواجهة البرازيل وديا، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأوليمبى اكتشف إصابة اللاعب بفيروس كورونا قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا ليتم عزله فى فندق المنتخب.

فى السياق ذاته، طالب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى بمنحه الفرصة لمواجهة منتخب اليابان ودياً فى طوكيو خلال ديسمبر المقبل ، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "نملك عرضاً لمواجهة منتخب اليابان فى طوكيو ديسمبر المقبل وأتمنى فقط منحى فرصة خمسة أيام للسفر للعب المباراة والعودة، خاصة أن البقاء بدون وديات من نوفمبر الجارى حتى مارس المقبل أمر صعب للغاية، كما نملك عرضاً من منتخب الأرجنتين للعب مباراة ودية بجانب مباراة ودية أخرى مع أحد منتخبات فرنسا أو ألمانيا أو أسبانيا المشاركين فى أولمبياد طوكيو".

وعن مباراة البرازيل قال شوقى غريب "واجهت منتخب البرازيل فى وقت سابق وتعادلت وكان عندى ثقة فى نجوم المنتخب الاوليمبى رغم أن اللاعبين كانت لديهم رهبة من أسماء نجوم منتخب البرازيل فى بداية المباراة رغم أن مدرب البرازيل قال أن المنتخب المصرى مميز ويلعب بتكتيك مختلف".

وتابع شوقى غريب "بين الشوطين قلت للاعبين أنتم أبطال أفريقيا لاتخشوا أحداً والعبوا بدون ضغوط أو خوف، فقط اضغطوا على نجوم المنتخب البرازيلى ورفضت فتح المساحات فى ظل وجود غيابات كثيرة لدينا حتى لا نظهر بشكل سيىء".

وأكمل شوقى غريب "لم أصب بالخضة أو الرعب بعد هدف البرازيل فى أول اللقاء، فمنذ هزيمتى بسبعة أمام منتخب الارجتنين أيقنت أنى لابد ألا أهتز وألعب بطريقة صحيحة وفى النهاية سأفوز، كنت أتمنى أن تسكن كرة ناصر ماهر وعمار حمدى الشباك لانها لعبة جماعية فيها مهارة وتكتيك لكن الحارس أنقذها".

ونجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت أمس في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لبطولة اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.