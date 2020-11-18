شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية أليو ديانج للمشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى جاهزيته للمشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأضاف فى اتصال هاتفى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مالى وناميبيا فى إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وأكد فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى أن خروجه من الملعب، فى الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.
وكان أليو ديانج لاعب النادى الأهلى ومنتخب مالى، قد طمأن جمهور القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب مالى وناميبيا، ونشر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: " أنا بخير لا داعى للقلق"، وذلك قبل العودة الى القاهرة والانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، وتسبب أليو ديانج وعلى معلول نجما النادي الأهلي في حالة من القلق لدى جماهير المارد الأحمر، بعدما سقط الثنائي أرضا خلال مشاركاتهما مع منتخبات بلادهما أمام كلا من ناميبيا وتنزانيا على الترتيب ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون.
وسقط الثنائي على ملعب المباراة خلال أحداث اللقاء، حيث سقط على معلول خلال مباراة تونس أمام تنزانيا فى نهاية الشوط الأول، بينما سقط أليو ديانج في الدقيقة 54، لكنهما أكملا المباراة.
وينتظر النادى الأهلى مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى على إصابة أي لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.
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