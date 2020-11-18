شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للاعبى المنتخب: الكرة المصرية تشهد حالة من التطور والازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من لاعبى منتخب مصر بذل المزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية بالنتائج الطيبة والأداء المشرف، مشيرا إلى أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من التطور والازدهار سواءً على مستوى المنتخب الوطنى الأول أو المنتخب الأوليمبى ومنتخب الشباب، وكذلك على مستوى الأندية التى أصبحت متصدرة للمشهد الكروى على مستوى القارة الأفريقية، وذلك خلال استقبال البعثة فى مطار القاهرة عقب الفوز على توجو فى تصفيات أفريقيا.

وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.