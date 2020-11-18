شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى عن هدف كريم العراقى فى البرازيل: أبناء بورسعيد يواصلون عادتهم المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى المصرى عبر حسابها على تويتر، بهدف كريم العراقى لاعب الفريق البورسعيدى فى شباك منتخب البرازيل، خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبى بالدورة الودية المجمعة استعداداً لأولمبياد طوكيو، ونشرت صفحة المصرى فيديو لهدف كريم العراقى وعلقت: صباحكم جميل، كجمال هدف نجمنا كريم العراقي نجم منتخب مصر الأوليمبي علم مصر في شباك نظيره منتخب البرازيل في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين لهدف، ليواصل أبناء بورسعيد والمصرى هوايتهم فى إحراز الأهداف فى مرمى السيليساو.



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ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت أمس في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لبطولة اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

مباراة أمس أمام منتخب البرازيل حققت العديد من المكاسب المعنوية والفنية لمنتخب شوقي غريب وكانت الأكثر إفادة من مباراة كوريا الأولى في افتتاح مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

شهدت مباراة أمس تألقًا واضحًا لكل من ناصر ماهر وكريم العراقي وعمار حمدي، ونجح الثلاثي في فرض أسلوب لعبهم ومهاراتهم علي لاعبي المنتخب البرازيلي، ما جعل المنتخب الوطني الأولمبي هو الأفضل على مدار فترات المباراة.

مباراة الأمس كانت أكبر رسالة أمان لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني بعدما تألق لاعبو الدكة أو البدلاء خاصة الذين لا يشاركون مع فرقهم في الدوري مثل محمد عبد السلام مدافع الزمالك الذي كان الأبرز في خط دفاع المنتخب، بالإضافة إلى محمود جاد حارس مرمي إنبي والحارس الثاني في المنتخب الوطني.