شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يكشف حقيقة وجود توازنات بين الأهلى والزمالك فى معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فكرة وجود توازنات بين الأهلى والزمالك فى تفكيره أثناء قيادة الفراعنة بالمعسكر الأخير، وقال البدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كل جمهور الكرة عارفين إنى معنديش توازنات بين الأهلى والزمالك، دائماً أفكر فى الصالح العام للمكان الذى أعمل فيه".

وتابع البدرى "تعودت اتخاذ القرارات الصحيحة مهما كانت النتيجة، لاعبو المنتخب كانوا شايفين الوضع، ومش معقولة أطلب منهم الالتزام وأعمل عكسه، مش هيصدقونى لو حسوا إنى بعمل توازنات وبحط الأندية قبل مصلحة المنتخب، كل الناس عارفة إن البدرى ميعملش كدا، كل الجماهير بمختلف انتمائها تعرف أن منتخب مصر هو الأبقى والأهم".

ويضيف المدير الفنى لمنتخب مصر "المعسكر ده كان فيه علاقة مميزة بين لاعبى الاهلى والزمالك وهذا أكبر دليل على أن الامور تسير بعدالة وبنهج صحيح".

وعن اللاعب الذى حزن لعدم تواجده مع الفراعنة "غياب الننى كان مفاجأة بالنسبالى خاصة أنه ظهر بمستوى متميز فى المباراة الاولى ، وكنت اتمنى وجود محمد صلاح وعمرو السولية ومحمد هانى".

وعن أداء رمضان صبحى قال البدرى "الناس هاجمتنى لما قررت ضم رمضان صبحى وشافوا مستواه فى الفترات التى شارك فيها وواضح أنه كان مؤثر ومع جاهزيته سوف يخدم المنتخب الاوليمبى والمنتخب الاول بشكل أكبر".

وأكمل البدرى "أجرينا مسحة كورونا وعدنا للقاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية ونترقب ظهور نتيجة المسحة خلال ساعات قليلة".

ووصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.