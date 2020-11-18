بث مباشر .. الخليج 365 داخل مقر فندق عزل الفراعنة عقب الوصول من توجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الخليج 365 على التواجد داخل مقر إقامة فندق عزل منتخب مصر بعد العودة من توجو عقب الفوز على المنتخب التوجولى بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، خاصة بعد إصابة محمد الننى لاعب رسنال الانجليزى والمنتخب الوطنى أثناء الرحلة ومن قبله أيضا النجم محمد صلاح لاعب ليفربول .
وقال محمد مراد مراسل الخليج 365 المتواجد فى مقر العزل و الذى عاد مع البعثة من توجو صباح اليوم أن نتيجة المسحة ستظهر فى الرابعة عصرا اليوم ، مشيرا إلى أن العزل جاء من أجل الحفاظ على أسر اللاعبين ، مؤكدا على أنه تم الاستعانة بأطباء متخصصين فى ملف كورونا ، حيث كانوا باستقبال البعثة فى المطار .
و أشار مراسل الخليج 365 إلى أن محمد الننى عاد مع المنتخب وسط إجراءات إحترازية مشددة، ونقلته سيارة خاصة إلى مقر فندق العزل .
وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .
وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.
بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.
وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.
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