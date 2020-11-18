شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. الخليج 365 داخل مقر فندق عزل الفراعنة عقب الوصول من توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الخليج 365 على التواجد داخل مقر إقامة فندق عزل منتخب مصر بعد العودة من توجو عقب الفوز على المنتخب التوجولى بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، خاصة بعد إصابة محمد الننى لاعب رسنال الانجليزى والمنتخب الوطنى أثناء الرحلة ومن قبله أيضا النجم محمد صلاح لاعب ليفربول .

وقال محمد مراد مراسل الخليج 365 المتواجد فى مقر العزل و الذى عاد مع البعثة من توجو صباح اليوم أن نتيجة المسحة ستظهر فى الرابعة عصرا اليوم ، مشيرا إلى أن العزل جاء من أجل الحفاظ على أسر اللاعبين ، مؤكدا على أنه تم الاستعانة بأطباء متخصصين فى ملف كورونا ، حيث كانوا باستقبال البعثة فى المطار .

و أشار مراسل الخليج 365 إلى أن محمد الننى عاد مع المنتخب وسط إجراءات إحترازية مشددة، ونقلته سيارة خاصة إلى مقر فندق العزل .

وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .