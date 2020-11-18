شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "بنات" نجوم الكرة ملكات جمال يخطفن القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا شاف الحلويات"، خطفت بنات نجوم الكرة قلوب الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا ببراءتهن وجمالهن اللافت، واكتسبت بنات النجوم من شهرة آبائهن كثيراً وأصبحت صورهن موضع ترقب من الجماهير ولعل أبرزهن مكة وكيان محمد صلاح. وكذلك حازم إمام نجم الزمالك الأسبق الذى رزق بثلاث بنات هن "هيا وتاليا ولولوة"، وعماد متعب نجم الأهلى السابق أيضا بعدما رزق بـ"تمارا وسيلين"، وكذلك عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق الذى لديه ثلاث بنات هن "شدوى وشاهندا وشهد" بخلاف ياسين. ويظهر أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، برفقة بناته، ويناديه زملاؤه بـ"أبو البنات"، وكذلك عمرو السولية لاعب الأهلى ومحمود جنش لاعب الزمالك. ويتتبع الجماهير صور نجوم الكرة مع بناتهم لم تتضمنه من حياة أخرى خارج الملعب وبعيداً عن التنافس والشد العصبى، فى لحظات ود وأبوة حقيقية تظره فيها ملامح شخصية اللاعبين على طبيعتها.

ابنة الحضرى

احمد الشيخ وابنته

احمد فتحى

بنات عماد متعب

جنش وابنته

حازم امام وبناته

طارق حامد

عصام الحضرى وابنته الصغرى

عمرو السولية وبناته

عمرو السولية

كيان محمد صلاح

ليلى عمرو السولية

متعب وبناته

محمد صلاح وبناته

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