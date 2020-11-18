شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يتحدث عن خلافاته مع البدرى ونهائى القرن بين الأهلى والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطنى عن حقيقة الخلاف مع حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة، مؤكدا أن هذه الشائعات يتم ترديدها منذ توليه المهمة مع البدرى، وأنها لا أساس لها من الصحة خاصة أن علاقته بالبدرى جيدة.

وانتقد طارق مصطفى، تصريحات المسئولين عن سر تأخره عن البعثة فى السفر إلى توجو، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يذكرو أن لديه ظروف خاصة دون تفصيل عن المباررات والأسباب.

وتطرق طارق مصطفي لمباراة توجو مؤكدا أنها كانت صعبة للغاية نظرا لضيق الوقت بين المباراتين، بالإضافة إلى أننا نواجه فريق ليس أمامه بديل سوى الفوز حتى يحافظ على فرصه فى المنافسة على الصعود، لكن لاعبى المنتخب كانوا عند حسن الظن، خاصة أنهم واجهوا ظروفا صعبة بالغيابات المفاجأة مثل إصابة محمد صلاح قبل المباراة الأولى ومن بعدها إصابة محمد حمدى وإصابة الننى ومحمد هانى وإيقاف عمرو السولية.

وتمنى طارق مصطفى أن تخرج مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على أفضل ما يكون، خاصة أنهم يضمون أفضل لاعبين وأيضا وصولوا النهائى عن جدارة واستحقاق بعد تخطى فرق كبيرة فى المغرب مثل الوداد والرجاء.