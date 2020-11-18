شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو الأهلى الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.
وأبلغ مسئولو الأهلى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة الشيخ، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، والذى أكد عدم حاجته للاعب، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء وخرجت فكرة مبادلته بفاروق، قبل أن يتم التراجع عن فكرة المبادلة بقرار من موسيماني.
من ناحية أخرى، طالب أحمد ريان، مهاجم النادى الأهلي المنتهية إعارته للجونة، إدارة ناديه بحسم مصيره في الموسم الجديد، سواء بعودته لصفوف الفريق أو اتخاذ قرار بإعارته مُجدداً، وذلك للبت في العروض التى تلقاها مؤخراً وأبرزها من الاتحاد السكندرى، بعدما تلقى المهاجم الشاب مكالمة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر أكد له خلالها حاجته لخدماته حال موافقة الأهلى على إعاته، ويرغب ريان فى ضمان المشاركة بالموسم الجديد، للحفاظ على حظوظه في التواجد مع المنتخب الاوليمبي في الاولمبياد العام المقبل.
ويحسم الأهلى خلال الساعات المقبلة موقف أحمد ريان، سواء بعودته لصفوف الفريق أو تجديد إعارته لأحد الفريق التى طلبت ضمه، وعلى رأسها الإسماعيلى وسموحة والاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن يحسم الأهلى مصير هذه العروض قريباً، خاصة أن مسألة عودة المهاجم الشاب للقلعة الحمراء ما زالت محل نقاش بين الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى وبين لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.
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