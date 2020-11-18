شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف انطباعات موسيمانى بعد مشاهدة معارى الأهلى أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير انطباعات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى عن المنتخب الاوليمبى عقب حضوره لودية البرازيل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "موسيمانى سعيد بالكرة المصرية بعدما شاهد تألق المنتخب الأوليمبى وفوزه على البرازيل، ومعجب بأداء أحمد ياسر ريان وشايف إنه مهاجم رذل دمه تقيل عنده كل مقومات رأس الحربة ، وأثنى على أداء أكرم توفيق وناصر ماهر"

وتابع شوبير :"موسيمانى شاف أحمد رمضان بيكهام صفقة الاهلى التى سيتم الاعلان عنها بعد خمسة أيام وهو لاعب جيد للغاية".

وعن أداء منتخب مصر الاول قال شوبير "فوز مهم فى ظروف صعبة، الحكم حرمنا من ركلة جزاء، والناس مش مبسوطة عشان الفوز وإنما عشان الاداء المتميز للفراعنة فى مباراة الامس".

وتابع شوبير "قرار الدولة بعودة الدوري بعد جائحة كورونا كان له تأثير رائع ليس فقط على صعيد تألق الاندية المصرية ووصولها للنهائيات الافريقية ببراعة وانما على صعيد المنتخب الاول والمنتخب الاوليمبى اللذان يجنيان المكاسب حالياً".

وتواجد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مدرجات استاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية ضد نظيره البرازيلي، من أجل متابعة لاعبي الأهلي، خاصة اللاعبين المعارين، لتحديد مصير اللاعبين العائدين لصفوف الفريق الأحمر.

نجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت أمس في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لبطولة اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

وشهدت مباراة أمس تألقًا واضحًا لكل من ناصر ماهر وكريم العراقي وعمار حمدي، ونجح الثلاثي في فرض أسلوب لعبهم ومهاراتهم علي لاعبي المنتخب البرازيلي، ما جعل المنتخب الوطني الأولمبي هو الأفضل على مدار فترات المباراة.