شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف مصابى الأهلى والزمالك بعد الأجندة الدولية ومصير ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير موقف المصابين فى الأهلى والزمالك عقب نهاية مباريات الأجندة الدولية استعداداً لنهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "فى الزمالك هناك حالتى إصابة بكورونا لكن الثنائى لن يغيب عن النهائى الأفريقى، محمد حسن أسبوع وينزل التدريب وهيبقى جاهز قبل مواجهة الأهلى بثلاثة أيام، وحازم إمام ممكن المسحة اللى عملها إمبارح تطلع إيجايبة ومع ذلك سيكون أمامه خمسة أيام للعودة للتدريبات الجماعية للزمالك وبالتالى المشاركة فى النهائى بصورة طبيعية".

وتابع شوبير "أوباما شارك فى التدريبات الجماعية وهو مكسب كبير للزمالك، فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى جاهزين تماماً للمباراة بدون أى مشاكل".

ويضيف شوبير "فى الأهلى البدرى قال إن أيمن أشرف معندوش حاجة على الإطلاق ولو فيه تمرين بكرة هيتدرب، على معلول كمل مباراة تونس ومعندوش مشاكل، ديانج خلع قلوب الأهلاوية ورجع قال مفيش مشكلة أنا كويس وأنا سألت وتأكدت أن ديانج عنده كدمة سوف تتسبب فى غيابه يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير ويلحق بالنهائى الأفريقى".

وأردف شوبير "كريم نيدفيد يسير بصورة طيبة للغاية وفرص تسجيله فى القائمة الأولى للأهلى زادت بشدة".

وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الاهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.