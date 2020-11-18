شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الشباب والنقل يطلقان فعاليات قطار الشباب للأقصر وأسوان غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل فعاليات مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان، حيث يقوم الوزيران بتوديع الشباب المشاركين فى الفوج الأول من الرحلات قبل توجههم إلى مدينتى الأقصر وأسوان مساء غد الخميس فى محطة مصر بالسكك الحديدية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتبدأ فعاليات الفوج الأول من رحلات قطار الشباب الذى تنفذه وزراة الشباب والرياضة يوم 19 نوفمبر، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، ويقوم المشاركون بتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل الوزارة، والذي يتيح لهم زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان.

وتلزم الوزارة جميع المشاركين في قطار الشباب بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة وصحة المشاركين.