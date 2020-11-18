شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدفع بصالح جمعة ووحيد فى مباراة أبو قير بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر بيتسو موسميانى المدير الفنى للأهلى على الاستعانة بأكثر من لاعب بديل فى مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها السبت المقبل فى برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، ويأتى فى مقدمتهم صالح جمعة ومحمود وحيد وذلك لرغبة الجهاز الفنى إراحة الأساسيين وتجهيزهم لمباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية انضمام 9 لاعبين من الأهلى لأكثر من منتخب للمشاركة فى الأجندة الدولية وهم عمرو السولية ومحمد هانى ومحمد مجدى قفشة ومحمد الشناوى وحمدى فتحى وأيمن أشرف مع المنتخب الأول بجانب على معلول مع منتخب تونس وآليو ديانج مع منتخب مالى وجيرالدو مع منتخب أنجولا.

من ناحية أخرى، طالب أحمد ريان، مهاجم النادى الأهلى المنتهية إعارته للجونة، إدارة ناديه بحسم مصيره فى الموسم الجديد، سواء بعودته لصفوف الفريق أو اتخاذ قرار بإعارته مُجدداً، وذلك للبت في العروض التى تلقاها مؤخراً وأبرزها من الاتحاد السكندرى، بعدما تلقى المهاجم الشاب مكالمة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر أكد له خلالها حاجته لخدماته حال موافقة الأهلى على إعاته، ويرغب ريان فى ضمان المشاركة بالموسم الجديد، للحفاظ على حظوظه في التواجد مع المنتخب الاوليمبي في الاولمبياد العام المقبل.