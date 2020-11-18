شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الرابعة بدوري الأمم: المواجهة الحاسمة تنتهي بسقوط تاريخي للألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية موسم 2020/2021، وذلك بعد ان أنهي مرحلة المجموعات في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، ليكون ثاني المتأهلين رسميًا بعد المنتخب الفرنسي.

وحسم المنتخب الإسباني سباق المجموعة بعد فوز تاريخي على منتخب ألمانيا بنتيجة 6-0، في أكبر خسارة يتعرض لها المنتخب الألماني على الإطلاق في مباراة رسمية.

وتلقى المنتخب الألماني 6 أهداف أو أكثر في مباراة رسمية للمرة الأولى منذ الخسارة بنتيجة 8-3 ضد المجر في عام 1954، مع تعرضه بالأمس لأكبر هزيمة بفارق تهديفي منذ الخسارة بنتيجة 9-0 ضد إنجلترا في عام 1909.

وبدأ مانويل نوير المباراة بالاحتفال بمشاركته الدولية رقم 96، ليتجاوز رقم سيب ماير (95) ويصبح أكثر حارس مرمى يشارك مع المنتخب الألماني، لكن هذه المناسبة انتهت بشكل كارثي للحارس الذي تلقى 6 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في مسيرته بأكملها.

ولعب جناح مانشستر سيتي، فيران توريس، دور البطولة في المباراة من خلال تسجيله 3 أهداف «هاتريك»، ليصبح أول لاعب إسباني يسجل هاتريك ضد المنتخب الألماني، والثالث في التاريخ الذي يحقق ذلك ضد المنتخب الألماني (بعد التوحيد في عام 1990) في مباراة رسمية بعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو في كأس الأمم الأوروبية 2000 والمهاجم الإنجليزي مايكل أوين في تصفيات كأس العالم 2002.

وأصبح توريس (20 عامًا و262 يومًا) هو أصغر لاعب سنًا يسجل هاتريك للمنتخب الإسباني منذ عام 1929 (جاسبار روبيو بعمر 20 عامًا و121 يومًا، ضد فرنسا)

ولم يسدد المنتخب الألماني على مرمى المنتخب الإسباني خلال المباراة لتكون أول مباراة دولية يفشل فيها المنتخب الألماني في التسديد على مرمى منافسه منذ نوفمبر 2015 (ضد فرنسا).

وتأجلت المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي سويسرا وأوكرانيا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في صفوف المنتخب الأوكراني، وهي الموجهة التي كانت ستحدد من سيستمر في المستوى الأول بدوري الأمم ومن سيهبط للمستوى الثاني، وسيقرر الإتحاد الأوروبي بشأن المباراة في توقيت لاحق.