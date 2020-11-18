شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال: انتصار تاريخي وعقدة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت، صباح اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكانت البداية من الإكوادور، حيث حقق أصحاب الأرض انتصارًا كبيرًا على حساب منتخب كولومبيا بنتيجة 6-1 في نتيجة تاريخية لمنتخب الإكوادور الذي سجل 6 أهداف في مباراة بالتصفيات للمرة الأولى على الإطلاق.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 4-1، قبل أن يضيف أصحاب الأرض هدفين في الشوط الثاني ليحققوا ثالث أكبر نتيجة فوز لهم في تاريخهم على الإطلاق، والنتيجة الأكبر منذ الفوز على فنزويلا بنتيجة 6-1 في كوبا أمريكا 1993.

وخسر المنتخب الكولومبي للجولة الثانية على التوالي متلقيًا اجمالي 9 أهداف في أخر مباراتين، وهو نفس عدد الأهداف الدولية التي تلقاها المنتخب في جميع مبارياته (الودية والرسمية) منذ بداية عام 2019 (16 مباراة).

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها المنتخب الكولومبي 6 أهداف في مباراة منذ الخسارة ضد نظيره البرازيلي في عام 1977.

وفي ثاني مباريات الجولة، حقق منتخب فنزويلا فوزه الأول بالتصفيات وذلك بعد أن تغلب على منتخب تشيلي بنتيجة 2-1.

وسجل سالومون روندون هدفًا في الدقائق الأخيرة ليمنح منتخب بلاده فوزًا نادرًا على الضيوف الذين خسروا للمرة الثالثة فقط ضد منتخب فنزويلا في 28 مباراة جمعت بين البلدين، وهي الخسارة الأولى ضدهم في التصفيات منذ عام 2001.

وفي باراجواي، فشل منتخب بوليفيا في الحفاظ على تقدمه وتعادل بنتيجة 2-2 خارج قواعده، ليظل بدون فوز في 57 مباراة متتالية خارج قواعده في التصفيات (سلسلة ممتدة منذ عام 1993).

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الضيوف سجلوا في ملعب مضيفهم للمرة الأولى على الإطلاق في التصفيات بعد 9 زيارات سابقة انتهت جميعها بفوز أصحاب الأرض دون أن يتمكن المنتخب البوليفي من التسجيل.

وعلى الرغم من عدم تلقيهم الخسارة في التصفيات حتى الآن، إلا أن منتخب بارجواي استمر في سجله غير المطمئن على ملعبه، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد من خلال أخر 7 مباريات لعبها على ملعبه بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي أوروجواي، حافظ المنتخب البرازيلي على انطلاقته المثالية للتصفيات وحقق فوزه الرابع على التوالي، لتستمر سلسلة الـ لا هزيمة في التصفيات إلى 21 مباراة متتالية.

وتلقى منتخب أوروجواي خسارته الثانية بالتصفيات والأولى على ملعبه، مع استمرار عقدة الفوز على البرازيل مع عدم تحقيقهم الفوز على منتخب السيليساو في أوروجواي منذ عام 2001 (11 مباراة من بعد ذلك التاريخ، 5 تعادلات و6 هزائم).

وفي بيرو، استعاد منتخب الأرجنتين طريق الانتصارات وحقق الفوز على مضيفه بنتيجة 2-0، ليستمر في المركز الثاني بالتصفيات برصيد 10 نقاط، خلف منتخب البرازيل بنقطتين.

وفشل منتخب بيرو في تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي ليتذيل الترتيب مناصفة مع منتخب بوليفيا (برصيد نقطة لكل منتخب).